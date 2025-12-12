Sciopero della Cgil corteo a Genova Disagi per scuole e trasporti | Aggiornamenti | Fotogallery

Ilsecoloxix.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sciopero indetto dalla Cgil a Genova ha portato a una grande manifestazione con corteo dalla Stazione Marittima alla Prefettura. La mobilitazione, contro la manovra del governo Meloni, ha causato disagi alle scuole e ai trasporti, coinvolgendo cittadini e lavoratori in una protesta visibile in tutta la città.

Manifestazione dalla Stazione Marittima fino alla Prefettura. Mobilitazione contro il governo Meloni: “No alla manovra”. Ma in primo piano ci sono anche la sanità ligure e l’ex Ilva. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Tensioni a Genova al corteo per l'ex Ilva: manifestanti contro forze dell'ordine

Video Tensioni a Genova al corteo per l'ex Ilva: manifestanti contro forze dell'ordine