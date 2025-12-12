Sciopero della Cgil corteo a Genova Disagi annunciati per scuole e trasporti | Aggiornamenti | Foto

A Genova si è svolto uno sciopero della Cgil con un corteo che ha coinvolto la Stazione Marittima fino alla Prefettura, causando disagi nelle scuole e nei trasporti. La mobilitazione, contro la manovra del governo Meloni, ha raccolto numerosi manifestanti che hanno espresso il loro dissenso in una manifestazione di protesta.

Manifestazione dalla Stazione Marittima fino alla Prefettura. Mobilitazione contro il governo Meloni: "No alla manovra". Ma in primo piano ci sono anche la sanità ligure e l'ex Ilva.

Tensioni a Genova al corteo per l'ex Ilva: manifestanti contro forze dell'ordine

