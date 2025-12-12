Sciopero della Cgil contro la manovra | ecco i settori coinvolti Salvini | Irresponsabili

Oggi la Cgil organizza uno sciopero generale contro la manovra governativa, giudicata ingiusta e sbagliata da sindacato e leader. La protesta coinvolge diversi settori, tra cui fabbriche, scuole, sanità e trasporti, con manifestazioni e stop delle attività in tutta Italia. La mobilitazione mira a evidenziare le criticità della manovra e a sostenere le richieste dei lavoratori.

Stop dalle fabbriche alla scuola, dalla sanità ai trasporti. La Cgil oggi scende in piazza per lo sciopero generale contro la manovra “ingiusta” e “balorda”, come la definisce Maurizio Landini. Che va cambiata. E alla vigilia della protesta riesplode la polemica a distanza tra il sindacato e il governo. Al centro del botta e risposta torna anche l’accusa, rigettata, sul weekend lungo. “Guarda caso su 24 scioperi generali, 17 sono di venerdì”, ha ironizzato il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ritenendo “irresponsabile bloccare il Paese” e fare “una battaglia ideologica sulla pelle dei lavoratori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero della Cgil contro la manovra: ecco i settori coinvolti. Salvini: “Irresponsabili”

