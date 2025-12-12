Sciopero | ci sono lavoratori che lo condividono ma non possono perdere lo stipendio giornaliero Lettera
Molti lavoratori condividono il diritto di sciopero, ma spesso si trovano a dover scegliere tra la protesta e il sostentamento quotidiano. In questa lettera, Danilo Fiore evidenzia come la maggior parte dei dipendenti non possa permettersi di perdere lo stipendio, anche se desiderano aderire agli scioperi per motivi politici o di disaccordo con i sindacati.
inviata da Danilo Fiore - Vorrei far presente che la stragrande maggioranza dei lavoratori dipendenti, come il sottoscritto, non rinuncia ad aderire agli scioperi perché sostiene il governo di turno o perché è in disaccordo con i sindacati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Ritengo irresponsabile bloccare il Paese con l’ennesimo sciopero generale, che mette in ginocchio il Paese in un momento complicato. Guarda caso su 24 scioperi generali, 17 sono di venerdì. Mi impegno a garantire il massimo dell’efficienza domani sulla re - facebook.com Vai su Facebook
#Salvini a #PortaAPorta: "Non si può impedire lo sciopero il venerdì o il lunedì. Posso solo far notare, a chi è davanti al televisore, che nell’80% dei casi lo sciopero cade o il lunedì o il venerdì. Il diritto allo sciopero è sacrosanto, però quando è serio. Perché Vai su X
Sciopero generale in Portogallo contro una riforma del codice del lavoro - L’11 dicembre in Portogallo sono previsti forti disagi nei trasporti pubblici, nelle scuole e negli ospedali a causa di uno sciopero generale contro un progetto di riforma del codice del lavoro sosten ... Secondo internazionale.it
Sciopero generale Cgil. Dalla sanità alla scuola, ecco i settori a rischio stop - La Cgil si prepara a scendere in piazza per lo sciopero generale contro una Manovra "ingiusta" e "balorda", come la definisce Maurizio Land ... Riporta rainews.it
Gaza, Landini: Uil? Sciopero del 19 non è contro altri sindacati