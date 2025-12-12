Sciopero | ci sono lavoratori che lo condividono ma non possono perdere lo stipendio giornaliero Lettera

Orizzontescuola.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molti lavoratori condividono il diritto di sciopero, ma spesso si trovano a dover scegliere tra la protesta e il sostentamento quotidiano. In questa lettera, Danilo Fiore evidenzia come la maggior parte dei dipendenti non possa permettersi di perdere lo stipendio, anche se desiderano aderire agli scioperi per motivi politici o di disaccordo con i sindacati.

inviata da Danilo Fiore - Vorrei far presente che la stragrande maggioranza dei lavoratori dipendenti, come il sottoscritto, non rinuncia ad aderire agli scioperi perché sostiene il governo di turno o perché è in disaccordo con i sindacati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

sciopero sono lavoratori condividonoSciopero generale in Portogallo contro una riforma del codice del lavoro - L’11 dicembre in Portogallo sono previsti forti disagi nei trasporti pubblici, nelle scuole e negli ospedali a causa di uno sciopero generale contro un progetto di riforma del codice del lavoro sosten ... Secondo internazionale.it

sciopero sono lavoratori condividonoSciopero generale Cgil. Dalla sanità alla scuola, ecco i settori a rischio stop - La Cgil si prepara a scendere in piazza per lo sciopero generale contro una Manovra "ingiusta" e "balorda", come la definisce Maurizio Land ... Riporta rainews.it

Gaza, Landini: Uil? Sciopero del 19 non è contro altri sindacati

Video Gaza, Landini: Uil? Sciopero del 19 non è contro altri sindacati