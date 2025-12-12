Sciopero Cgil si mobilitano anche i lavori sanniti | trasporti in tilt e corse saltate

Anche a Benevento si svolge una protesta della Cgil contro la Manovra 2026, coinvolgendo i lavoratori sanniti. La mobilitazione ha causato disagi ai trasporti, con corse saltate e servizi in tilt, evidenziando l'impatto della protesta sulla regione. Un'azione di rilievo nel quadro della più ampia mobilitazione nazionale indetta dalla sigla sindacale.

Anche Benevento si unisce alla grande mobilitazione nazionale indetta dalla Cgil contro la Manovra 2026. Le manifestazioni, che coinvolgono diversi settori pubblici e privati, tranne il comparto aereo e il personale Atac a Roma, hanno visto una partecipazione massiccia da parte dei lavoratori sanniti, con una folta rappresentanza che ha deciso di recarsi a Napoli per unirsi ai colleghi di altre città. Nel capoluogo sannito, infatti, il trasporto pubblico ha registrato i primi disagi già dalle prime ore del mattino. I lavoratori Trotta Bus hanno aderito allo sciopero con una partecipazione del 50%.

