Sciopero Cgil si mobilitano anche i lavoratori sanniti | trasporti in tilt e corse saltate

I lavoratori sanniti si uniscono alla mobilitazione nazionale della Cgil contro la Manovra 2026, causando disagi nei trasporti e corse saltate. La protesta, che coinvolge diverse regioni, mira a sottolineare le criticità della manovra e a promuovere un confronto su temi occupazionali e sociali. La mobilitazione si traduce in disservizi che interessano anche la città di Benevento.

Tempo di lettura: 2 minuti Anche Benevento si unisce alla grande mobilitazione nazionale indetta dalla Cgil contro la Manovra 2026. Le manifestazioni, che coinvolgono diversi settori pubblici e privati, tranne il comparto aereo e il personale Atac a Roma, hanno visto una partecipazione massiccia da parte dei lavoratori sanniti, con una folta rappresentanza che ha deciso di recarsi a Napoli per unirsi ai colleghi di altre città. Nel capoluogo sannito, infatti, il trasporto pubblico ha registrato i primi disagi già dalle prime ore del mattino. I lavoratori Trotta Bus hanno aderito allo sciopero con una partecipazione del 50%.

Lavoro, i sindacati si mobilitano per lo sciopero

