Sciopero Cgil Salvini | basse adesioni

Il ministro dei Trasporti Salvini commenta le adesioni allo sciopero della Cgil, segnalando basse partecipazioni alle 15.30. Salvini ha evidenziato che, in alcune tratte, sono garantiti tutti i servizi, come sulla Roma-Milano, sottolineando l'efficacia delle misure di tutela e la continuità del servizio ferroviario.

15.30 "Ero nella sala operativa di Ferrovie dello Stato ed è un venerdì classico di sciopero. Stiamo garantendo, per esempio, sulla tratta Roma-Milano il 100% della percorrenza dell'alta velocità" Così il ministro dei Trasporti Salvini. "Abbiamo rinnovato il contratto a 90mila ferrovieri (+230 euro al mese),nella scuola a 200mila insegnanti e personale (oltre 200 euro): i lavoratori vedono cosa cambia e poi agiscono. Le bassissime percentuali di adesione che garantiscono lo studio, la mobilità e la salute sono la risposta migliore". Servizitelevideo.rai.it

