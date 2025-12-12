Sciopero Cgil Landini | più soldi a salari e sanità

Oggi, l’Italia si ferma con uno sciopero generale indetto dalla Cgil per protestare contro la finanziaria del governo Meloni. Landini sottolinea l’importanza di aumentare salari e investimenti nella sanità. La Cisl, invece, prende tempo, mentre le piazze si riempiono di manifestanti in un momento cruciale di confronto sociale.

Oggi l’Italia affronta l’ultimo grande sciopero generale dell’anno. La Cgil scende in piazza contro la finanziaria del governo Meloni, mentre la Cisl prende tempo. Dal corteo fiorentino, il segretario generale Cgil Maurizio Landini denuncia il governo: "Lavoratori e pensionati hanno pagato 25 miliardi di tasse in più negli ultimi tre anni, una clamorosa ingiustizia fiscale che colpisce solo i redditi fissi". E lancia la sfida: "Stop al debito per il riarmo, usiamo gli stessi soldi per salari e sanità ". "EMERGENZA SALARI" Landini punta il dito contro il governo: negli ultimi tre anni i lavoratori dipendenti hanno perso tra 700 e 2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net