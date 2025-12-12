Sciopero Cgil il corteo e la protesta del 12 dicembre

Il 12 dicembre si terrà uno sciopero generale indetto dalla Cgil, con un corteo di protesta che coinvolgerà diverse città. Le richieste principali riguardano salari più alti, pensioni dignitose, maggiori investimenti nei servizi pubblici e la fine della corsa agli armamenti. La mobilitazione rappresenta un momento di forte denuncia delle condizioni sociali ed economiche attuali.

Salari più alti, pensioni dignitose, investimenti nei servizi pubblici e stop alla corsa al riarmo. Sono queste le principali motivazioni dello sciopero generale indetto dalla Cgil. In piazza Santa Maria Novella, in attesa della partenza del corteo e dell'intervento del segretario nazionale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

sciopero cgil corteo protestaVenerdì di sciopero, a rischio trasporti e sanità. Lavoratori in corteo a Genova - Anche Genova e la Liguria si preparano a un altro venerdì di sciopero, domani 12 dicembre, per la manifestazione indetta dalla Cgil contro la manovra finanziaria del Governo. Lo riporta primocanale.it

sciopero cgil corteo protestaAnche a Genova oggi si svolge lo sciopero generale: corteo in città - Sciopero generale del 12 dicembre 2025 a Genova e in Liguria: corteo da Stazione Marittima, rischio disagi nei trasporti e nella sanità per la protesta contro la legge di bilancio. Come scrive ligurianotizie.it

