Sciopero Cgil il corteo e la protesta del 12 dicembre
Il 12 dicembre si terrà uno sciopero generale indetto dalla Cgil, con un corteo di protesta che coinvolgerà diverse città. Le richieste principali riguardano salari più alti, pensioni dignitose, maggiori investimenti nei servizi pubblici e la fine della corsa agli armamenti. La mobilitazione rappresenta un momento di forte denuncia delle condizioni sociali ed economiche attuali.
Salari più alti, pensioni dignitose, investimenti nei servizi pubblici e stop alla corsa al riarmo. Sono queste le principali motivazioni dello sciopero generale indetto dalla Cgil. In piazza Santa Maria Novella, in attesa della partenza del corteo e dell'intervento del segretario nazionale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Oggi sciopero, Cgil in piazza contro la Manovra Si fermano fabbriche, scuola, sanità e trasporti L’ira di Salvini (ce ne dispiace) Mariolina Iossa, @Corriere Vai su X
Lo sciopero generale indetto dalla CGIL coinvolgerà anche le scuole, che potrebbero restare chiuse o non garantire le lezioni, in base all’adesione del personale scolastico. Ecco cosa succederà - facebook.com Vai su Facebook
Venerdì di sciopero, a rischio trasporti e sanità. Lavoratori in corteo a Genova - Anche Genova e la Liguria si preparano a un altro venerdì di sciopero, domani 12 dicembre, per la manifestazione indetta dalla Cgil contro la manovra finanziaria del Governo. Lo riporta primocanale.it
Anche a Genova oggi si svolge lo sciopero generale: corteo in città - Sciopero generale del 12 dicembre 2025 a Genova e in Liguria: corteo da Stazione Marittima, rischio disagi nei trasporti e nella sanità per la protesta contro la legge di bilancio. Come scrive ligurianotizie.it
Sciopero CGIL 12 dicembre: ecco perché i lavoratori scendono in piazza