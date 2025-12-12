Sciopero Cgil il corteo e la protesta del 12 dicembre

Il 12 dicembre si terrà uno sciopero generale indetto dalla Cgil, con un corteo di protesta che coinvolgerà diverse città. Le richieste principali riguardano salari più alti, pensioni dignitose, maggiori investimenti nei servizi pubblici e la fine della corsa agli armamenti. La mobilitazione rappresenta un momento di forte denuncia delle condizioni sociali ed economiche attuali.

