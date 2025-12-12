Sciopero Cgil il corteo e la protesta contro la manovra Funaro | Tagli per 19 milioni in tre anni

Firenzetoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sciopero generale indetto dalla Cgil si è svolto con un corteo di protesta contro la manovra economica, evidenziando tagli per 19 milioni di euro in tre anni. I manifestanti chiedono salari più alti, pensioni dignitose, maggiori investimenti nei servizi pubblici e l’interruzione della corsa al riarmo.

Salari più alti, pensioni dignitose, investimenti nei servizi pubblici e stop alla corsa al riarmo. Sono queste le principali motivazioni dello sciopero generale indetto dalla Cgil. In piazza Santa Maria Novella, in attesa della partenza del corteo e dell'intervento del segretario nazionale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

sciopero cgil corteo protestaPartito il corteo a Roma. La Cgil sfila da sola da piazza Vittorio alla Torre dei Conti - È partito da piazza Vittorio, a Roma, il corteo organizzato dalla Cgil in concomitanza con lo sciopero generale di 24 ore proclamato a livello nazionale in tutti i settori, per protestare contro le mi ... Segnala msn.com

sciopero cgil corteo protestaVenerdì di sciopero, a rischio trasporti e sanità. Lavoratori in corteo a Genova - Anche Genova e la Liguria si preparano a un altro venerdì di sciopero, domani 12 dicembre, per la manifestazione indetta dalla Cgil contro la manovra finanziaria del Governo. Si legge su primocanale.it

CGIL, a Roma il corteo nazionale contro la manovra: Soldi ai cittadini, non alle armi

Video CGIL, a Roma il corteo nazionale contro la manovra: Soldi ai cittadini, non alle armi