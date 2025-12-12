Sciopero Cgil il corteo e la protesta contro la manovra Funaro | Tagli per 19 milioni in tre anni

Lo sciopero generale indetto dalla Cgil si è svolto con un corteo di protesta contro la manovra economica, evidenziando tagli per 19 milioni di euro in tre anni. I manifestanti chiedono salari più alti, pensioni dignitose, maggiori investimenti nei servizi pubblici e l’interruzione della corsa al riarmo.

Salari più alti, pensioni dignitose, investimenti nei servizi pubblici e stop alla corsa al riarmo. Sono queste le principali motivazioni dello sciopero generale indetto dalla Cgil. In piazza Santa Maria Novella, in attesa della partenza del corteo e dell'intervento del segretario nazionale.