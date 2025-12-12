Sciopero Cgil | grande partecipazione

Oggi si è svolto uno sciopero con grande partecipazione, secondo la Cgil, evidenziando un forte desiderio di cambiamento tra i cittadini. La manifestazione testimonia la volontà di contrastare le disuguaglianze e di richiedere politiche più eque, manifestando un senso di insoddisfazione verso lo status quo e la necessità di un'azione concreta per rinnovare il Paese.

13.00 "La grande partecipazione oggi dimostra che c'è un Paese che chiede un cambio di rotta e non si rassegna all'idea che le diseguaglianze siano inevitabili". Così il leader Cgil Landini a margine della manifestazione toscana a Firenze. "Questa piazza rappresenta lavoratori, pensionati, studenti, persone che fanno fanno fatica ad arrivare a fine mese e che non trovano nella Legge di Bilancio risposte adeguate ai loro bisogni".Poi: "Non chiediamo privilegi ma scelte giuste che rimettano al centro il lavoro e la coesione sociale". Servizitelevideo.rai.it Sfila massicciamente la Cgil per lo sciopero del venerdì e in serata (venerdì 12) forze dell'ordine allertate per la presenza di gruppi proPal contro la partita di basket - facebook.com Facebook Sciopero generale Cgil, partito il corteo di Firenze con Landini ilsole24ore.com/art/sciopero-g… Vai su X

