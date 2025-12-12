Sciopero Cgil a Bologna | voci e foto dal corteo in centro contro la manovra

Lo sciopero generale indetto dalla Cgil a Bologna ha causato disagi significativi nel centro città. Le voci e le immagini del corteo testimoniano la protesta contro la legge di bilancio ritenuta ingiusta, evidenziando il forte coinvolgimento dei cittadini e delle forze dell'ordine in una giornata di mobilitazione e manifestazioni.

I carabinieri di Bologna hanno registrato una giornata di forti disagi a causa dello sciopero generale indetto dalla Cgil, "contro una legge di bilancio ingiusta". Sono state richieste misure come aumenti salariali, pensioni più dignitose, nuove risorse per la sanità e l'istruzione e politiche.

Al via lo sciopero generale, la Cgil in piazza contro la manovra. Coinvolti tutti i settori. Botta e risposta tra Salvini e Landini. Il ministro: "Su 24 scioperi, 17 di venerdì". Il leader della Cgil: "Pensi a risolvere i problemi della mobilità".

Lo sciopero generale indetto dalla CGIL coinvolgerà anche le scuole, che potrebbero restare chiuse o non garantire le lezioni, in base all'adesione del personale scolastico.

Bologna e lo sciopero generale Cgil del 12 dicembre, gli orari di bus e treni e gli altri settori coinvolti: «Contro la manovra del governo e per i 10.000 lavoratori a rischio» - In regione 50 tavoli di crisi: «I dipendenti della Woolrich con noi».

Sciopero generale del 12 dicembre, il Paese si blocca mentre il governo tira dritto sulla manovra - Coinvolti anche i vigili del fuoco, con uno sciopero limitato a quattro ore, e i lavoratori turnisti, che incrociano le braccia nella fascia centrale della mattinata.

12 dicembre, sciopero Cgil: Bologna, le voci della piazza

