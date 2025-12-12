Sciopero Cgil a Bologna | voci dal corteo in centro contro la manovra | FOTO

A Bologna si è svolto uno sciopero generale indetto dalla Cgil, provocando significativi disagi in città. La manifestazione è stata caratterizzata da un corteo nel centro cittadino, con partecipanti che hanno espresso il loro dissenso contro la legge di bilancio considerata ingiusta. Le immagini e le voci raccolte testimoniano il carattere forte di questa giornata di protesta.

A Bologna giornata di forti disagi a causa dello sciopero generale indetto dalla Cgil, "contro una legge di bilancio ingiusta". Sono state richieste misure come aumenti salariali, pensioni più dignitose, nuove risorse per la sanità e l'istruzione e politiche industriali per combattere precarietà. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Al via lo sciopero generale, la Cgil in piazza contro la manovra. Coinvolti tutti i settori. Botta e risposta tra Salvini e Landini. Il ministro: "Su 24 scioperi, 17 di venerdì". Il leader della Cgil: "Pensi a risolvere i problemi della mobilità". #ANSA Vai su X

Lo sciopero generale indetto dalla CGIL coinvolgerà anche le scuole, che potrebbero restare chiuse o non garantire le lezioni, in base all’adesione del personale scolastico. Ecco cosa succederà - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero, a Bologna qualche disagio per i trasporti e alcune scuole chiuse - Primi effetti dello sciopero indetto dalla CGIL per protestare contro la manovra finanziaria del Governo. Segnala rainews.it

Sciopero oggi, la diretta: a Milano chiude la M3. Salvini: «Per i treni disagi limitati». Landini a Firenze - Stop dalle fabbriche alla scuola, dalla sanità ai trasporti: la Cgil scende in piazza per lo sciopero generale contro ... Da leggo.it

12 dicembre, sciopero Cgil: Bologna, le voci della piazza

Video 12 dicembre, sciopero Cgil: Bologna, le voci della piazza Video 12 dicembre, sciopero Cgil: Bologna, le voci della piazza