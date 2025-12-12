Sciopero Cgil a Bologna | treni cancellati scuole chiuse e corteo in centro

Lo sciopero generale indetto dalla Cgil a Bologna ha provocato significativi disagi, con treni cancellati, scuole chiuse e un corteo in centro città. La giornata ha visto un'importante partecipazione, con ripercussioni sui servizi pubblici e sulla viabilità, evidenziando il malcontento dei lavoratori nei confronti della legge di bilancio.

I carabinieri di Bologna hanno registrato una giornata di forti disagi a causa dello sciopero generale indetto dalla Cgil, "contro una legge di bilancio ingiusta". Sono state richieste misure come aumenti salariali, pensioni più dignitose, nuove risorse per la sanità e l'istruzione e politiche.

Al via lo sciopero generale, la Cgil in piazza contro la manovra. Coinvolti tutti i settori. Botta e risposta tra Salvini e Landini. Il ministro: "Su 24 scioperi, 17 di venerdì". Il leader della Cgil: "Pensi a risolvere i problemi della mobilità".

Lo sciopero generale indetto dalla CGIL coinvolgerà anche le scuole, che potrebbero restare chiuse o non garantire le lezioni, in base all'adesione del personale scolastico.

Sciopero, a Bologna qualche disagio per i trasporti e alcune scuole chiuse - Primi effetti dello sciopero indetto dalla CGIL per protestare contro la manovra finanziaria del Governo.

Sciopero oggi 12 dicembre, a Bologna la manifestazione più grande. Treni cancellati e alcune scuole chiuse. Diretta - Il trasporto ferroviario si fermerà fino alle 21, mentre i Vigili del Fuoco sciopereranno 4 ore.

