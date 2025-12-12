Sciopero | Bonelli ' governo che insulta lavoratori e studenti va mandato a casa'

Il leader di Sinistra Italiana, Bonelli, critica duramente l'atteggiamento del governo nei confronti di lavoratori e studenti, definendolo incomprensibile e inaccettabile. Durante un intervento a Roma, ha sottolineato come le politiche attuali vadano contro i principi democratici, auspicando un cambiamento urgente e la fine di un'escalation di insulti e repressioni.

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Parlo con chiarezza: l'atteggiamento di questo governo nei confronti dei lavoratori, degli studenti, di chi scende in piazza per rivendicare diritti fondamentali come l'istruzione, la salute, uno stipendio dignitoso, è fuori da ogni logica democratica". Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce, da Firenze allo sciopero indetto dalla Cgil. "Mentre in questo Paese si taglia ovunque — sanità, scuola, servizi essenziali — la maggioranza trova il tempo e i soldi per finanziare il Ponte sullo Stretto: 14 miliardi di euro di denaro pubblico per un'opera bocciata a più riprese.

