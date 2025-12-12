Sciopero 12 dicembre | stop di 24 ore anche in Toscana per treni bus e tramvia Firenze

Venerdì 12 dicembre 2025 si preannuncia un giorno di stop per i trasporti in Toscana, con uno sciopero di 24 ore indetto dalla Cgil. Treni, bus e tramvia a Firenze resteranno fermi per protestare contro una presunta ingiustizia nella Legge di Bilancio. L'agitazione coinvolge l'intera giornata di lavoro.

Sarà un venerdì nero per i trasporti oggi, 12 dicembre 2025, anche in Toscana a causa dello sciopero generale indetto dalla Cgil (intera giornata di lavoro) per cambiare "una Legge di Bilancio ingiusta"

