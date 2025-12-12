Sciopero 12 dicembre Salvini | Mio mestiere è fare ponti c' è chi fa scioperi

Il 12 dicembre si preannuncia uno sciopero che sta attirando l'attenzione. Matteo Salvini commenta la giornata, sottolineando il suo ruolo di avvicinare le persone e promuovere soluzioni che migliorino la vita dei cittadini, distinguendosi da chi sceglie di scioperare. Un confronto tra due modalità di azione politica e sociale in un momento di mobilitazioni nazionali.

"Tutti i ponti uniscono. Il mio mestiere è quello di fare ponti e avvicinare i popoli. C'è chi fa scioperi e c'è chi fa ponti e aumenta gli stipendi. Ognuno fa il suo". Così il ministro dei Trasporti e segretario della Lega Matteo Salvini sullo sciopero generale Cgil di oggi 12 dicembre a margine della cerimonia di intitolazione a San Francesco d'Assisi del Ponte dell'Industria di Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Sciopero generale del 12 dicembre: trasporti a rischio, un venerdì nero per milioni di utenti. Salvini "Grande irresponsabilità" - Domani, venerdì 12 dicembre 2025, l'ennesimo venerdì nero in tutta Italia per lo sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil contro la legge di bilancio. tg.la7.it Sciopero oggi, la diretta: a Milano chiude la M3. Salvini: «Per i treni disagi limitati». Landini a Firenze - Stop dalle fabbriche alla scuola, dalla sanità ai trasporti: la Cgil scende in piazza per lo sciopero generale contro ... leggo.it Domani, 12 dicembre, si ferma tutto. Collettiva seguirà in diretta lo sciopero generale della Cgil, tutto ciò che accade nelle piazze italiane, dalle 9 alle 14. Un racconto continuo con collegamenti da 25 città, oltre 50 ospiti tra dirigenti, delegati e lavoratori, per spi - facebook.com facebook Sciopero generale 12 dicembre: si fermano trasporti, sanità, scuola. Orari e fasce di garanzia x.com

Sciopero generale 12 dicembre, Salvini: “Mi impegno a garantire il massimo dell’efficienza su RFI”

