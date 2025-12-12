Sciopero 12 dicembre il MIM registra il 3,86% di adesioni La Cgil | Mobilitazione contro la Manovra più fondi per scuola e sanità

Lo sciopero del 12 dicembre ha registrato un’adesione del 3,86%, secondo i dati provvisori del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La Cgil ha dichiarato che la mobilitazione è una protesta contro la Manovra, chiedendo maggiori fondi per scuola e sanità. Di seguito i dettagli sui risultati e le motivazioni alla base dello sciopero.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito comunica i risultati provvisori riguardanti le adesioni allo sciopero generale proclamato dalla Cgil. I dati raccolti alle ore 15:00 coprono il 51,88% delle istituzioni scolastiche e attestano una partecipazione del 3,86% a livello nazionale.

