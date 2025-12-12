Sciopero 12 dicembre Cgil in corteo a Milano | Questa manovra farà grandi danni

Il 12 dicembre, la Cgil organizza una manifestazione a Milano per protestare contro la manovra finanziaria, che secondo i sindacati rischia di causare gravi danni ai lavoratori. La manifestazione si inserisce nel contesto di un clima di crescente opposizione alle misure del governo, accusato di penalizzare i redditi contrattuali attraverso il fiscal drag sull’Irpef.

“Abbiamo davanti una finanziaria e un governo che non solo non interviene, ma ci ruba con il fiscal drag sull’Irpef tutti gli aumenti contrattuali che abbiamo contrattato nel 2024 e nel 2025. Una finanziaria di 20 miliardi di euro, il 40% sarà destinato al riarmo, una finanziaria che sembra omeopatica, ma che in realtà fa grandi danni perché se tu non aumenti il fondo per esempio sanitario nazionale con questa inflazione stai dicendo che tu riduci le prestazioni sanitarie perché le strutture sanitarie non potranno pagarsi le prestazioni dei lavoratori o le medicine piuttosto o tutto quello che è aumentato con l’inflazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it