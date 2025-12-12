Sciopero 12 dicembre 2025 | treni mezzi pubblici scuola e sanità a rischio Ecco cosa succede davvero
Il 12 dicembre 2025 si preannuncia un giorno di forte mobilitazione in Italia, con scioperi che coinvolgono treni, mezzi pubblici, scuole e servizi sanitari. Questo evento potrebbe causare disagi significativi a cittadini e studenti, influenzando la vita quotidiana e i trasporti del paese. Ecco cosa sapere sulle eventuali conseguenze di questa giornata di protesta.
. Sciopero 12 dicembre 2025: cosa succede davvero in Italia. Venerdì 12 dicembre 2025 non sarà un giorno qualsiasi per chi lavora, studia o si sposta in Italia. La Cgil ha indetto uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolge l’intera giornata di lavoro e tutti i settori pubblici e privati. Dalla sanità ai trasporti, dalla scuola alla pubblica amministrazione, passando per logistica e servizi, la mobilitazione promette di trasformare il venerdì in un vero e proprio banco di prova per il governo e per milioni di cittadini. Non si tratta di un semplice stop simbolico: è una protesta ampia e strutturata, con manifestazioni e cortei in tutte le regioni. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
Sciopero generale del 12 dicembre, Salvini Grande irresponsabilità
Per via dello sciopero generale in programma il 12 dicembre, potrebbero sorgere dei disagi nelle attività del Laboratorio analisi del #SantoSpirito e del #SanFilippoNeri. Saranno certamente garantiti: la lavorazione e refertazione degli esami urgenti; la lavor
Il 12 dicembre è sciopero generale per tutto il lavoro pubblico e privato. Non è solo una protesta, è un richiamo a rimettere al centro chi lavora, chi studia, chi invecchia, chi si cura, chi tiene insieme intere comunità. Scioperiamo e scendiamo in piazza in tutta It
Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio
Sciopero generale Cgil di venerdì 12 dicembre, trasporti: cosa cambia - Sciopero generale del 12 dicembre contro la Manovra: possibili disagi per trasporti, scuola e sanità.