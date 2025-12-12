Sciopero 12 dicembre 2025 | treni mezzi pubblici scuola e sanità a rischio Ecco cosa succede davvero

Il 12 dicembre 2025 si preannuncia un giorno di forte mobilitazione in Italia, con scioperi che coinvolgono treni, mezzi pubblici, scuole e servizi sanitari. Questo evento potrebbe causare disagi significativi a cittadini e studenti, influenzando la vita quotidiana e i trasporti del paese. Ecco cosa sapere sulle eventuali conseguenze di questa giornata di protesta.

. Sciopero 12 dicembre 2025: cosa succede davvero in Italia. Venerdì 12 dicembre 2025 non sarà un giorno qualsiasi per chi lavora, studia o si sposta in Italia. La Cgil ha indetto uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolge l’intera giornata di lavoro e tutti i settori pubblici e privati. Dalla sanità ai trasporti, dalla scuola alla pubblica amministrazione, passando per logistica e servizi, la mobilitazione promette di trasformare il venerdì in un vero e proprio banco di prova per il governo e per milioni di cittadini. Non si tratta di un semplice stop simbolico: è una protesta ampia e strutturata, con manifestazioni e cortei in tutte le regioni. 🔗 Leggi su Urbanpost.it