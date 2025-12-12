Sciacca accende il Natale | musica e tradizioni animano la città

Sciacca si prepara a vivere un Natale ricco di eventi, dal 12 al 14 dicembre, con musica, spettacoli, tradizioni e animazione nel centro storico e nelle principali piazze. Un appuntamento dedicato a famiglie, bambini e visitatori, che trasforma la città in un vivace palcoscenico natalizio, celebrando lo spirito delle festività in un'atmosfera coinvolgente e festosa.

Sciacca entra nel vivo del Natale con un fine settimana fitto di appuntamenti che, da venerdì 12 a domenica 14 dicembre, anima il centro storico e le principali piazze della città con spettacoli, musica, animazione e tradizioni, in un calendario pensato per famiglie, bambini e visitatori, con.

