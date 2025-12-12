Sci eterna Vonn vince la discesa di StMoritz a 41 anni
Roma, 12 dic. (askanews) – Eterna Lindsay Vonn. Nella prestigiosa cornice della Coppa del Mondo di sci alpino femminile sulla pista Corviglia, Lindsey Vonn torna protagonista con una vittoria di grande impatto nella discesa libera di St. Moritz. L’americana, leggendaria campionessa dello sci, a 41 anni l’americana vince la discesa libera di St Moritz in 1’29?63, con quasi un secondo di vantaggio sulll’austriaca Magdalena Egger, poi l’altra austriaca Puchner (1’30?79). Quarta l’azzurra Sofia Goggia in 1’31 che dopo un avvio lento ha finito con un grande recupero L'articolo Sci, eterna Vonn, vince la discesa di St. Ildenaro.it
