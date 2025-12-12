Sci discesa a St Moritz | Super Vonn in testa Goggia è terza diretta
Nella discesa libera di St. Moritz, prima prova stagionale della Coppa del Mondo, Sofia Goggia si presenta in buona forma e conquista il terzo posto, mentre Lindsey Vonn si posiziona in testa alla classifica. La gara segna il ritorno sulle piste internazionali e offre un'anticipazione delle sfide che attendono le atlete in questa stagione.
Sofia Goggia torna in pista nella discesa libera di St. Moritz, prima prova stagionale della specialità in Coppa del Mondo. Partenzaalle 10.15, la bergamasca scenderà con il pettorale 15 intorno alle 10.46. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
? Sci: a St. Moritz da oggi al via la Coppa di discesa. Sofia Goggia guarda ai Giochi di Milano Cortina: 'Voglio vincere una medaglia nella libera' dice la campionessa bergamasca. Lindsey Vonn sempre temibilissima, anche lei punta alla vittoria Vai su X
Sci alpino, a che ora e dove vedere in tv la discesa femminile a Sankt Moritz: Sofia Goggia tra le favorite - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Lindsey Vonn umilia tutte a 41 anni! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10. Lo riporta oasport.it
A St. Moritz al via Coppa di discesa, Sofia Goggia guarda ai Giochi olimpici - Sofia Goggia torna in pista sulla neve nella discesa libera femminile di St. Segnala rainews.it
Heftiger Crash der Schweizerin Michelle Gisin in St. Moritz – Drama beim Ski-Weltcup 2025