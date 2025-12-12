Sci discesa a St Moritz | Super Vonn in testa Goggia è terza   diretta

Nella discesa libera di St. Moritz, prima prova stagionale della Coppa del Mondo, Sofia Goggia si presenta in buona forma e conquista il terzo posto, mentre Lindsey Vonn si posiziona in testa alla classifica. La gara segna il ritorno sulle piste internazionali e offre un'anticipazione delle sfide che attendono le atlete in questa stagione.

Sofia Goggia torna in pista nella discesa libera di St. Moritz, prima prova stagionale della specialità in Coppa del Mondo. Partenzaalle 10.15, la bergamasca scenderà con il pettorale 15 intorno alle 10.46. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

