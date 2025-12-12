sci di fondo quattro coppie azzurre promosse alle finali della team sprint tl di davos

A Davos, Svizzera, si apre la terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo con le team sprint in tecnica libera. Le quattro coppie italiane si qualificano tra le prime 15, pronte a competere per la vittoria nelle finali, segnando un passo importante nella stagione.

A Davos, in Svizzera, la terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo si apre con le team sprint in tecnica libera: nelle qualificazioni sorridono le quattro coppie azzurre al via che trovano posto tra le migliori 15 che si contenderanno la vittoria in finale. Tra le donne passano all’ultimo atto sia Italia I di Caterina GanzFederica Cassol, seste, proprio davanti ad Italia II di Iris De Martin PinterNicole Monsorno, settime, mentre tra gli uomini vanno in finale sia Italia I di Elia BarpFederico Pellegrino, terzi, che Italia II di Davide GrazMartino Carollo, sesti. Nelle qualificazioni femminili il miglior tempo complessivo è di Svezia I di Maja Dahlqvist e Jonna Sundling, prime in 5:17. Oasport.it

