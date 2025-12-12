Sci coppa del mondo femminile | a Saint Moritz trionfa l’eterna Vonn a 41 anni Goggia quarta
A Saint Moritz, Lindsey Vonn conquista una vittoria sorprendente a 41 anni, dimostrando tutta la sua determinazione e talento nel circo bianco. La campionessa statunitense, tornata alle competizioni dopo cinque anni di stop, supera di misura le avversarie, mentre Sofia Goggia si ferma in quarta posizione. Un risultato che celebra la longevità e la passione nel mondo dello sci alpino.
Una vittoria strabiliante se si considera che la campionessa statunitense è tornata in pista solo l'anno scorso dopo uno stop di cinque anni dall'agonismo.
