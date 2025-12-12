Sci coppa del mondo femminile | a Saint Moritz trionfa l’eterna Vonn a 41 anni Goggia quarta

Ildifforme.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Saint Moritz, Lindsey Vonn conquista una vittoria sorprendente a 41 anni, dimostrando tutta la sua determinazione e talento nel circo bianco. La campionessa statunitense, tornata alle competizioni dopo cinque anni di stop, supera di misura le avversarie, mentre Sofia Goggia si ferma in quarta posizione. Un risultato che celebra la longevità e la passione nel mondo dello sci alpino.

Una vittoria strabiliante se si considera che la campionessa statunitense è tornata in pista solo l'anno scorso dopo uno stop di cinque anni dall'agonismo. Ildifforme.it

sci coppa mondo femminileCoppa del Mondo Sci 2025-2026: discesa libera femminile a St. Moritz. Programma e dove vedere le gare - 15 (ora italiana) è in corso la prima discesa libera femminile della stagione, valevole per la Coppa del Mondo 2025- tg.la7.it

sci coppa mondo femminileLIVE! Coppa del Mondo, discesa femminile St Moritz: dominio di Lindsey Vonn a 41 anni, Sofia Goggia sfiora il podio. Rivivi la diretta scritta - Moritz (Svizzera) che apre la stagione della velocità anche per le donne. eurosport.it

sci coppa del mondo femminile a saint moritz trionfa l8217eterna vonn a 41 anni goggia quarta

© Ildifforme.it - Sci, coppa del mondo femminile: a Saint Moritz trionfa l’eterna Vonn a 41 anni. Goggia quarta

Alex Vinatzer sfiora l'impresa e spaventa Odermatt | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

Video Alex Vinatzer sfiora l'impresa e spaventa Odermatt | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26