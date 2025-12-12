Sci | Coppa del mondo a Vonn a 41 anni

Lindsey Vonn, a 41 anni, ha scritto un nuovo capitolo nella storia dello sci alpino, diventando la sciatrice più ‘anziana’ a vincere una gara di Coppa del mondo. Questa impresa testimonia la sua longevità e determinazione, confermando il suo ruolo leggendario nel mondo dello sci.

13.50 Impresa di Lindsey Vonn che, a 41 anni, è diventata la sciatrice più 'anziana' della storia a vincere una gara di Coppa del mondo di sci alpino. La fuoriclasse Usa ha vinto la prima discesa libera della stagione olimpica, quella di St.Moritz, in Svizzera, centrando la vittoria numero 83 in carriera ( 139 podi totali e 218 piazzamenti tra le prime 10 in 20 stagioni di Coppa). Il precedente primato era di Federica Brignone vincitrice a 34 anni e 8 mesi. Vonn ha battuto tutti chiudendo in 1.29.63. Quarta Sofia Goggia in 1.30.94. Servizitelevideo.rai.it

