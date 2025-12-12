Sci alpino freestyle snowboard e slittino Sull’altopiano la vacanza è attiva

L'altopiano sopra Merano offre un'ampia scelta di attività sportive invernali, tra sci alpino, freestyle snowboard e slittino. Accessibile facilmente da Merano e Avelengo, grazie alle funivie Falzeben, rappresenta una meta ideale per una vacanza attiva e immersa nella natura, perfetta per gli amanti dello sport e del relax in un paesaggio mozzafiato.

Il soleggiato altopiano che sovrasta Merano può essere raggiunto comodamente sia dalla cittadina termale che dal pittoresco paese di Avelengo con la seggiovia o la cabinovia Falzeben. La località sciistica offre il parco giochi Outdoor Kids Camp per i più piccoli e uno snowpark per la gioia di freestyler e snowboarder. Quasi tutte le piste di difficoltà medio-bassa si estendono nell’area di Sant’Osvaldo, Kesselberg e Monte Catino, da dove parte l’omonima pista nera riservata agli sciatori più esperti. Grazie a un’ampia offerta in grado di soddisfare ospiti di ogni età e di qualsiasi livello sciistico, la località sciistica Merano 2000 è stata riconosciuta più volte come meta ideale per famiglie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

The Most Insane Ski Run Ever Imagined - Markus Eder's The Ultimate Run

