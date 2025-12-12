Schlein d' Atreju Per un sondaggio Youtrend avrebbe perso il duello con Meloni e anche con Conte La segreteria Pd fantasma

Secondo un sondaggio Youtrend, Elly Schlein avrebbe perso il duello con Giorgia Meloni e anche con Giuseppe Conte ad Atreju. La segreteria del Pd appare ancora incerta, mentre il partito si concentra su alleanze e discussioni interne, con un focus particolare su Bonaccini e l’Emilia-Romagna. Un quadro politico in evoluzione, tra sfide e alleanze emergenti.

Il Pd è al parmigiano. E' cominciata "con sfido Meloni ad Atreju" e si sta concludendo con l'Assembla Pd ragù e fettuccine: più Bonaccini e Emilia-Romagna. Elly Schlein avrebb.

La #pensionata #sarda contro Elly #Schlein: “Vada a lavorare!”

