Schianto tremendo | Giulio muore il figlio di 9 anni vede tutto

Un pomeriggio apparentemente normale si è trasformato in una tragedia in provincia di Potenza. Un incidente mortale ha coinvolto Giulio, un uomo che ha perso la vita in modo improvviso, mentre il suo bambino di appena 9 anni ha assistito impotente all'accaduto. La vicenda ha sconvolto la comunità e sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza stradale.

Un pomeriggio qualunque, in una zona tranquilla della provincia di Potenza, si è trasformato in una tragedia difficile anche solo da raccontare. L’11 dicembre, lungo la strada che attraversa l’area del lago di Pantano e conduce verso la frazione omonima di Pignola, si è consumato un dramma improvviso che ha sconvolto una comunità intera. Un impatto violentissimo tra due auto, un boato, e subito dopo il silenzio irreale che lascia presagire il peggio. In quel momento, su quel tratto di asfalto, un uomo stava guidando con suo figlio al fianco, ignaro che la loro corsa si sarebbe spezzata pochi istanti dopo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

