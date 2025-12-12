Schianto tra auto e minibus è dramma | Ci sono anche loro quattro

Un grave incidente stradale nel nord della Svezia ha coinvolto un'auto e un minibus, causando dieci feriti, tra cui quattro cittadini italiani. L'incidente ha suscitato grande preoccupazione e le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'incidente.

Un grave incidente stradale ha provocato dieci feriti, tra cui quattro cittadini italiani, nel nord della Svezia. Lo schianto è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 11 dicembre nella città di Boden, coinvolgendo due automobili e un minibus. Secondo quanto riferito dall'emittente pubblica Svt, i veicoli si sono scontrati a un incrocio lungo Svartbyleden, dando origine a un tamponamento a catena. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso. Tra le persone rimaste ferite figurano quattro uomini italiani, di età compresa tra i 20 e i 50 anni. Tutti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ma nessuno risulta in gravi condizioni.