Schiaffi alla fidanzata Arrivano polizia ed esercito

Una lite di coppia scoppiata per motivi banali si è trasformata in un episodio di violenza, coinvolgendo anche le forze dell'ordine e l'esercito. L'evento si è verificato ieri mattina, intorno alle nove, nel parcheggio di viale Carlo Alberto dalla Chiesa, davanti al tribunale di Rimini, dove sono intervenuti polizia e militari per gestire la situazione.

Una lite di coppia per motivi banali – sfociata, stando alle testimonianze, in una presunta aggressione ai danni di una donna – ha movimentato la mattinata di ieri, attorno alle nove, in viale Carlo Alberto dalla Chiesa, nel parcheggio davanti al tribunale di Rimini. Il tutto ha fatto scattare quasi immediatamente l’intervento dei militari dell’Esercito, di guardia all’ingresso del palazzo di giustizia, e degli agenti della polizia di Stato che sono accorsi sul posto. L’allarme è scattato dopo la segnalazioni di alcuni testimoni che a quell’ora si trovavano nel bar affacciato sul parcheggio. Da lì l’intervento dei militari e dei poliziotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schiaffi alla fidanzata. Arrivano polizia ed esercito

PAVIA ITALIA UN UOMO AGGREDISCE UNA DONNA NELLA SUA AUTO MA DEI PASSANTI CHIAMANO SUBITO LA POLIZIA

Video PAVIA ITALIA UN UOMO AGGREDISCE UNA DONNA NELLA SUA AUTO MA DEI PASSANTI CHIAMANO SUBITO LA POLIZIA Video PAVIA ITALIA UN UOMO AGGREDISCE UNA DONNA NELLA SUA AUTO MA DEI PASSANTI CHIAMANO SUBITO LA POLIZIA

Cerca Video Caricamento del Video...

Vietato uscire, truccarsi e addirittura dimagrire. Poi schiaffi e minacce nel giorno del compleanno: “Ti ammazzo domani” - facebook.com Vai su Facebook

Schiaffi alla fidanzata. Arrivano polizia ed esercito - Tensione nel parcheggio del tribunale di Rimini, protagonista una coppia faentina. Secondo ilrestodelcarlino.it

Prende a schiaffi la fidanzata in auto fuori dal tribunale, i passanti chiamano i militari - Coppia di Faenza accompagna un amico a un’udienza poi scoppia la lite in macchina: secondo i testimoni, l’uomo si sarebbe scagliato cont ... Lo riporta msn.com