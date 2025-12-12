Schiaccianoci Swing per la rassegna Ci vuole un fiore - Famiglie a teatro

Domenica 14 dicembre al Teatro Comunale di Novoli va in scena “Schiaccianoci Swing”, uno spettacolo della Bottega degli Apocrifi che unisce musica e teatro. Attraverso un gioco scenico ispirato a Tchaikovsky e Hoffmann, l’evento affronta temi di crescita e desiderio, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza unica di musica dal vivo e narrazione.

