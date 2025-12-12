Schettini | Dopo lo stop ai cellulari voluto dal Ministero i ragazzi all’intervallo parlano tra loro Prima trascorrevano il tempo a mandare vocali con il telefono
Dopo l’implementazione dello stop ai cellulari nelle scuole, i ragazzi si dedicano di nuovo al dialogo tra loro durante l’intervallo, abbandonando le comunicazioni digitali. La senatrice Barbara Floridia ha recentemente promosso un Intergruppo Parlamentare dedicato a social network, dipendenze digitali e uso responsabile degli smartphone, evidenziando l’importanza di un utilizzo più consapevole delle tecnologie.
La senatrice Barbara Floridia, presidente della commissione di vigilanza Rai, ha presentato l’11 dicembre l’Intergruppo Parlamentare su social network, dipendenze digitali e uso consapevole degli smartphone. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
"A 19 anni innamorato di un ragazzo", il racconto di Vincenzo Schettini a 'Ciao Maschio'. Le scuse del padre dopo 25 anni "A 19 anni mi sono innamorato per la prima volta di un ragazzo. È scoppiata una bomba in casa". Con queste parole Vincenzo Schettini - facebook.com Vai su Facebook
“Spesso il telefono viene tenuto in tasca, vicino alle parti intime. In via del tutto precauzionale, meglio non farlo”: i suggerimenti del professor Vincenzo Schettini - Come e dove si tiene il cellulare può influire sull’esposizione alle onde elettromagnetiche. Da ilfattoquotidiano.it
Smartphone in tasca o sul comodino fa male? La lezione del prof Schettini sul cellulare - Ad affrontare il tema è il professor Vincenzo Schettini, che fa chiarezza dal suo ... adnkronos.com scrive
Lo stop ai cellulari in classe? Ottima scelta per Vincenzo Schettini