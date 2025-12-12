Scavi clandestini e riciclaggio di beni culturali | 45 persone indagate

Quarantaquattro persone sono state indagate in un’operazione dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Palermo, coordinata dalla Procura di Catania, che ha portato alla luce attività di scavi clandestini e riciclaggio di beni culturali. L’indagine “Ghenos” ha scoperto un giro illecito legato al traffico di reperti archeologici e oggetti di valore storico.

All’alba di questa mattina è scattata un’operazione dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Palermo, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, nell’ambito dell’indagine “Ghenos”. I militari, con il supporto dei reparti territoriali dell’Arma, del 12° nucleo elicotteri e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia ha consegnato alla Soprintendenza ABAP dieci reperti archeologici, tra cui un’olpe etrusco-corinzia del VI secolo a.C., sequestrati dopo indagini su scavi clandestini e assenza di titoli di pr - facebook.com Vai su Facebook

Scavi clandestini e ricettazione di beni archeologici: 56 arresti in Sicilia - I pm di Catania e Catanzaro: gruppi criminali dediti al furto e alla ricettazione di opere trafugate. Riporta quotidiano.net

Scavi clandestini e ricettazione di beni archeologici: 56 ordinanze di custodia cautelare - Dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del Gruppo Tutela Patrimonio Culturale di Roma, supportati dai Reparti territoriali competenti, stanno eseguendo 56 ordinanze di custodia cautelare eme ... Secondo reggiotv.it

Furto aggravato di beni archeologi al Parco Eloro

Video Furto aggravato di beni archeologi al Parco Eloro Video Furto aggravato di beni archeologi al Parco Eloro