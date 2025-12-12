Scavi clandestini e ricettazione di beni archeologici | 56 arresti in Sicilia

Un’operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di 56 persone in Sicilia, nell’ambito di un’indagine su scavi clandestini e ricettazione di beni archeologici. I Carabinieri del Gruppo Tutela Patrimonio Culturale di Roma, supportati dai reparti territoriali, stanno eseguendo le ordinanze di custodia cautelare emesse dai tribunali di Catania e Catanzaro.

Roma, 12 dicembre 2025 – Dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del Gruppo Tutela Patrimonio Culturale di Roma, supportati dai Reparti territoriali competenti, stanno eseguendo 56 ordinanze di custodia cautelare emesse dai tribunali di Catania e di Catanzaro. Le persone finite in manette sono accusate, a vario titolo, di far parte di gruppi criminali dediti agli scavi clandestini e alla ricettazione di beni archeologici trafugati. Oltre 200 i militari impegnati. I dettagli saranno forniti durante una conferenza stampa, alle 11, che si terrà contemporaneamente nelle sedi del Comando Carabinieri Tpc di Roma, della Procura di Catania e della Procura di Catanzaro.

