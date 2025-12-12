Scarpetta rivive al Manzoni Arriva Il medico dei pazzi
Al teatro Manzoni torna “Il medico dei pazzi”, una delle commedie più celebri di Eduardo Scarpetta. L’appuntamento, giunto al terzo evento di grande prosa, porta sul palco un classico intramontabile che, a cento anni dalla scomparsa dell’autore, continua a divertire e affascinare il pubblico con la sua comicità senza tempo.
"Il medico dei pazzi" sbarca oggi al teatro Manzoni per il terzo appuntamento con la grande prosa. In scena questa sera, domani e domenica l'esilarante commedia di Eduardo Scarpetta a cent'anni dalla morte. Un grande classico della comicità napoletana torna a vivere con nuova energia nella messa in scena firmata da Leo Muscato, diventando uno spettacolo ricco di ritmo, invenzione e umanità, grazie a un cast brillante guidato da un formidabile Gianfelice Imparato nei panni del mitico Don Felice Sciosciammocca. Siamo a Napoli, tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli Ottanta. Don Felice, ingenuo e affettuoso proprietario terriero del sud, si reca in città per far visita al nipote Ciccillo, al quale ha pagato per anni gli studi di medicina.
