Scarico abusivo nei canali irrigui | indagato il titolare di un caseificio

Un caso di scarico abusivo nei canali irrigui di Nuvolento ha portato all'indagine sul titolare di un caseificio. I Carabinieri forestali di Gavardo, su segnalazione cittadina, hanno scoperto acque torbide nella rete irrigua, evidenziando un grave episodio di inquinamento e violazione delle normative ambientali.

