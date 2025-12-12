Scarcerato il ras Aniello Turnacco nipote del boss del clan Massaro ‘Manomozza’

Il Gip del Tribunale di Napoli ha disposto la scarcerazione di Aniello Turnacco, 27 anni, nipote del boss del clan Massaro Giovanni Turnacco, noto come “A’ Manomozza”. Difeso dagli avvocati Vittorio Fucci e Francesco Liguori, il giovane di San Felice a Cancello torna in libertà dopo aver affrontato un procedimento giudiziario.

Il Gip del Tribunale di Napoli, Dott. Fabio Provvisier, ha scarcerato il ras Aniello Trunacco, 27 anni di San Felice a Cancello, nipote del boss del clan Massaro Giovanni Turnacco, alias "A' Manomozza", difeso dall'Avvocato Vittorio Fucci e dall'Avvocato Francesco Liguori. Turnacco è accusato dalla Procura Distrettuale Antimafia, nell'ambito di una maxi-operazione, di essere a capo, insieme a Rino Gagliardi alias "O' Pizzaiuol" di San Felice a Cancello, di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Le indagini svolte dalla DDA di Napoli hanno consentito, anche attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, appostamenti e dichiarazioni di acquirenti, di disvelare l'esistenza di un gruppo criminale dedito al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti con base operativa nel comune di San Felice a Cancello.

Fiumi di droga nella Valle di Suessola, spedito in 'esilio' il neo ras

Fiumi di droga nella Valle di Suessola, spedito in 'esilio' il neo ras - Arresti domiciliari per Aniello Turnacco coinvolto nell'inchiesta della Dda di Napoli per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio tra il casertano, Napoli e Benevento

