Scarcerato Aniello Turnacco accusato di guidare un gruppo dedito al traffico di droga

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto la scarcerazione di Aniello Turnacco, 27 anni di San Felice a Cancello, accusato di aver guidato un gruppo dedito al traffico di droga. La decisione arriva nell'ambito di un'indagine in corso, aprendo nuovi scenari sul caso.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, Fabio Provvisier, ha disposto la scarcerazione di Aniello Turnacco, 27 anni, originario di San Felice a Cancello. Turnacco, difeso dagli avvocati Vittorio Fucci e Francesco Liguori, è nipote di Giovanni Turnacco – indicato come il. Avellinotoday.it

Giugliano, grave incidente in via Aniello Palumbo: soccorsi sul posto, strada chiusa al traffico | https://shorturl.at/jIHDt - facebook.com facebook

"EDILSANIFER DI ANIELLO LUIGI " - Results on X | Live Posts & Updates x.com