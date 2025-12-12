Scano campione del mondo di fischio melodico

Il giovane regista pubblicitario italiano Jacopo Scano ha ottenuto un prestigioso riconoscimento internazionale, diventando campione del mondo di fischio melodico al Masters of Musical Whistling di Los Angeles. Con questa vittoria, si distingue nella categoria più importante della competizione, dimostrando talento e creatività nel suo stile unico.

Il giovane regista pubblicitario italiano Jacopo Scano è stato proclamato campione del mondo di fischio melodico al Masters of Musical Whistling di Los Angeles, arrivando primo nella categoria più importante della competizione internazionale. Già più volte premiato all’estero per i suoi cortometraggi, autore anche di documentari e spot pubblicitari importanti, fra cui quello per il Museo Nazionale dell’Automobile, Jacopo Scano è nato a Torino, vive a San Francisco e tuttavia è strettamente legato alla Garfagnana, visto che la sua nonna, Franca Valentini, è originaria di Gallicano. Laureato prima a Parma in Beni artistici e dello spettacolo, studi poi perfezionati a San Francisco, ha coltivato fino da bambino la passione per il fischio melodico giungendo in questa particolare abilità artistica a livelli di alta professionalità, fino a diventare appunto il vincitore assoluto di questo importante concorso grazie alla performante esecuzione di brani di genere Pop e Classica. 🔗 Leggi su Lanazione.it