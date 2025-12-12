Scandalo Epstein nuove foto dai caveau | spuntano i condom con il volto di Trump e scatti con Clinton e Allen

Nuove fotografie dai caveau emergono nel contesto dello scandalo Epstein, rivelando immagini di condom con il volto di Trump e scatti con Clinton e Allen. Il caso, che coinvolge il finanziere morto in carcere, continua a suscitare scalpore e a sollevare interrogativi sulla rete di rapporti e segreti che lo circondano.

Non c'è giorno o notte che il caso di Jeffrey Epstein, il finanziere morto suicida in carcere dopo essere stato arrestato per tratta sessuale di minorenni, non offra nuovi spunti, ulteriori episodi, imbarazzanti fotografie. Ecco che dai caveau sono venute fuori fotografie che ritraggono pacchetti di preservativi con il volto dell'attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la scritta (huge ovvero enorme) insieme ad altri scatti riguardanti numerosi personaggi noti. Le immagini, 19 in totale, sono state diffuse dai Democratici della commissione Oversight della Camera dei Rappresentanti, organismo che vigila sull'operato del governo federale.

