Nell'ambito dello scandalo di corruzione e molestie che coinvolge la Spagna, la vicepremier Yolanda Díaz ha chiesto un rimpasto di governo, ritenendo necessario affrontare le questioni. Tuttavia, il premier Pedro Sánchez ha escluso questa possibilità, mentre i partiti della piattaforma progressista chiedono misure concrete contro le problematiche sollevate.

La vicepremier del governo spagnolo e ministra del Lavoro Yolanda Díaz che chiede al premier Pedro Sanchez un rimpasto di governo, mentre i partiti che fanno parte della piattaforma progressista, tra cui Izquierda Unida, Mas Madrid, e Movimiento Sumar, hanno esortato il Psoe a promuovere azioni contro la corruzione e le molestie, oltre a concordare con la richiesta di Diaz. Il capo dell’esecutivo spagnolo respinge però la richiesta, e si dice al contrario “soddisfatto dei suoi ministri”, ribadendo che nessuno di questi è coinvolto nei casi di presunta corruzione o molestie sessuali che hanno riguardato esponenti del Psoe. Ilfattoquotidiano.it

Scandalo corruzione e molestie in Spagna: Sanchez esclude il rimpasto chiesto dalla vicepremier Diaz - Il premier spagnolo respinge le richieste della vicepremier Diaz per un rinnovamento radicale dell'esecutivo dopo gli scandali di corruzione e molestie ... ilfattoquotidiano.it

Arresto per corruzione: l'ex ministro spagnolo José Luis Ábalos coinvolto in uno scandalo - José Luis Ábalos, ex ministro dei Trasporti, è stato arrestato con l'accusa di corruzione, aggravando ulteriormente la già precaria situazione politica in Spagna. notizie.it

