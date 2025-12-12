Scampia gli assegnano una casa popolare e ne fa un nuovo appartamento abusivo

A Scampia, i Carabinieri hanno svelato un appartamento abusivo all’interno di una casa popolare, reso riconoscibile da una porta di ingresso non prevista. L’intervento ha portato alla scoperta di una sistemazione irregolare, evidenziando un caso di occupazione non autorizzata di alloggi pubblici e evidenziando le criticità del patrimonio abitativo.

Una porta di ingresso che prima non esisteva: è questo l'elemento che ha permesso ai Carabinieri della compagnia Napoli Stella di scoprire un appartamento abusivo nato da una casa popolare. Un legittimo assegnatario di un appartamento di edilizia popolare a Scampia, di proprietà del Comune di Napoli, infatti, ha realizzato dei lavori edili creando un nuovo, ulteriore appartamento del tutto abusivo. La scoperta è avvenuta nel corso dei controlli nel lotto TA di via Fellini. Dagli accertamenti è emerso che erano stati effettuati dei lavori edili e che era stato creato un nuovo appartamento, costruito grazie alle pertinenze dell’abitazione accanto di proprietà del Comune e in uso al 36enne, operaio e incensurato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scampia, gli assegnano una casa popolare e ne fa un nuovo appartamento abusivo

Blitz a Scampia: trovati pistola, proiettili e 7 kg e mezzo di droga tra cocaina, crack, hashish e cobret | https://shorturl.at/zJY9d - facebook.com Vai su Facebook

Droga, soldi e un appartamento abusivo a Scampia: i controlli dei carabinieri a Napoli - È legittimo assegnatario di un appartamento di edilizia popolare di proprietà del Comune di Napoli ma ha deciso di cederne una parte. Come scrive msn.com

Sequestrata casa popolare a Scampia: occupata abusivamente e trasformata in alloggio di lusso - Una casa popolare occupata abusivamente era stata trasformata in alloggio di lusso, completamente ristrutturata con materiali di pregio: è quello che hanno scoperto gli agenti della Polizia Locale a ... Scrive fanpage.it

6 febbraio 2020 - Case popolari, comune assente al sopralluogo

Video 6 febbraio 2020 - Case popolari, comune assente al sopralluogo Video 6 febbraio 2020 - Case popolari, comune assente al sopralluogo