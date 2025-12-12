Scambio di auguri al Comando provinciale dei carabinieri Del Monaco ringrazia i militari per il loro lavoro

Il comando provinciale dei carabinieri ha accolto il generale di brigata Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione Sicilia, per uno scambio di auguri natalizi. L'incontro ha rappresentato un'occasione per ringraziare i militari per il loro impegno e dedizione nel lavoro quotidiano.

Carabinieri, auguri dal Comando provinciale

