Sbarra contro Landini | Lo sciopero non è uno strumento di battaglia politica

Mentre i cittadini e i lavoratori si trovano a fronteggiare l’ennesimo sciopero del venerdì convocato dalla Cgil, il sottosegretario per il Sud, Luigi Sbarra, parla al quotidiano il Foglio. L’ex segretario della Cisl sottolinea che “lo sciopero è un diritto sacrosanto di ogni lavoratore. È lo strumento sindacale per eccellenza e va esercitato con responsabilità. Non può e non deve diventare uno strumento di battaglia politica o essere utilizzato con intenti puramente antigovernativi”. Anche perché il rischio è svilirlo: “ è necessario trovare un equilibrio: tutelare pienamente il diritto di sciopero e limitare i disagi che inevitabilmente ricadono sui cittadini, in particolare per le persone più fragili, che già vivono situazioni di maggiore svantaggio”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it