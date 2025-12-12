SaturArte 2025 - 30° Concorso nazionale d' arte contemporanea
SaturArte 2025 celebra il trentennale del prestigioso concorso nazionale d’arte contemporanea, consolidando la sua posizione tra le principali rassegne italiane. Quest’edizione annuncia i vincitori del 2025, proseguendo la sua missione di promuovere e valorizzare le visioni artistiche che riflettono il presente. Un appuntamento imperdibile nel panorama dell’arte contemporanea italiana.
SaturARTE: trent’anni di visioni che disegnano il presente.Il Premio annuncia i vincitori 2025. Lo storico concorso rinnova la sua presenza tra le più importanti rassegne d’arte contemporanea in Italia.Sabato 13 dicembre, alle ore 17:00, Palazzo Stella ospiterà la cerimonia di inaugurazione e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Sabato 13 dicembre 2025, nel suggestivo scenario di Palazzo Stella a Genova, si inaugura la trentesima edizione del Concorso Nazionale d’Arte Contemporanea SaturARTE, con la cerimonia di premiazione che darà il via a una mostra collettiva aperta al pu - facebook.com Vai su Facebook
SaturArte 2025 - 30° Concorso nazionale d'arte contemporanea - Lo storico concorso rinnova la sua presenza tra le più importanti rassegne d’arte contemporanea in Ital ... Segnala genovatoday.it