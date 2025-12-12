SaturArte 2025 - 30° Concorso nazionale d' arte contemporanea

SaturArte 2025 celebra il trentennale del prestigioso concorso nazionale d’arte contemporanea, consolidando la sua posizione tra le principali rassegne italiane. Quest’edizione annuncia i vincitori del 2025, proseguendo la sua missione di promuovere e valorizzare le visioni artistiche che riflettono il presente. Un appuntamento imperdibile nel panorama dell’arte contemporanea italiana.

Sabato 13 dicembre, alle ore 17:00, Palazzo Stella ospiterà la cerimonia di inaugurazione

Lo storico concorso rinnova la sua presenza tra le più importanti rassegne d'arte contemporanea in Italia