Sassuolo parla Grosso | Affrontando le difficoltà si migliora Sulla Nazionale…

In vista della sfida tra Milan e Sassuolo di domenica alle 12:30, Fabio Grosso, allenatore dei neroverdi, ha rilasciato un’intervista a DAZN. Tra i temi affrontati, le difficoltà del momento e l’importanza di affrontarle per migliorare, oltre a qualche riflessione sulla Nazionale. Ecco le sue parole e le sue prospettive sulla partita e sulla stagione.

In occasione di Milan-Sassuolo in programma domenica alle 12:30, l'allenatore neroverde Fabio Grosso è stato intervistato da DAZN. Ecco le sue dichiarazioni. Pianetamilan.it Grosso, il Sassuolo e il ricordo dell'aggressione: "Se rivedo quella prima pagina..." - L'allenatore degli emiliani protagonista di un'intervista a tutto campo tra passato, presente e futuro in attesa della sfida con il Milan ... corrieredellosport.it "Muharemovic? Nessuna trattativa, come lui non ce ne sono. Allegri top, ma Grosso...": parla Carnevali - Ecco come sta" Sfida prestigiosa per il Sassuolo nel prossimo weekend di campionato. tuttosport.com Calciomercato Inter, parla Muharemovic: “Io sono a Sassuolo, penso…” - facebook.com facebook © Pianetamilan.it - Sassuolo, parla Grosso: “Affrontando le difficoltà si migliora. Sulla Nazionale…”

La conferenza stampa di mister Grosso prima di Como-Sassuolo

Video La conferenza stampa di mister Grosso prima di Como-Sassuolo Video La conferenza stampa di mister Grosso prima di Como-Sassuolo