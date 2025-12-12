sassuolo chi si rivede contro max poche gioie

Dopo due stagioni, Sassuolo torna ad affrontare la Juventus, riportando alla memoria incontri passati e sfide recenti. L’ultima volta, nel gennaio di due anni fa, i bianconeri si imposero con un netto 3-0 all’Allianz Stadium, lasciando un segno nel confronto tra le due squadre.

L'ultima volta è stata nel gennaio di due stagioni fa, quando la 'sua' Juventus battè il Sassuolo 3-0 all'Allianz, 'vendicando' la sconfitta dell'andata. La prima nell'ormai lontano 2014, quando il 4-3- con cui la matricola Sassuolo battè il 'suo' Milan ne causò l'esonero. Poco male, visto che sei mesi dopo Massimiliano Allegri approderà alla Juventus dove vincerà, tra l'altro, 5 scudetti di fila. Che allenare il Sassuolo porti fortuna è un assunto che spesso ha funzionato – con Stefano Pioli, che ha comunque vinto uno scudetto nel 202122, con Eusebio Di Francesco, che è arrivato in A col Sassuolo e ancora allena in A, mentre di Roberto De Zerbi si sa – e altre volte no, ma ha funzionato benissimo proprio con l'attuale tecnico del Milan.