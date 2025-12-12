' Sarà Sanremo' Nicolò Filippucci e Angelica Bove tra i favoriti per l' Ariston

Domenica 14 dicembre si scoprirà quale dei sei finalisti di 'Sanremo Giovani' accederà alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, tra cui spiccano Nicolò Filippucci e Angelica Bove, considerati tra i favoriti. L'attesa cresce mentre si avvicina l'annuncio ufficiale, che definirà il futuro di giovani talenti nel panorama musicale italiano.

Roma, 12 dic.(Adnkronos) - Cresce l'attesa per 'Sarà Sanremo': domenica 14 dicembre sarà svelato chi tra i sei finalisti di 'Sanremo Giovani' - Antonia, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Seltsam, Senza Cri e Welo - conquisteranno i due posti nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Secondo gli esperti Sisal, i due nomi più papabili sono Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Nicolò, ex talento della scuola di 'Amici', è offerto a 1,25: nelle ultime settimane ha convinto pubblico e giuria grazie a una cifra artistica personale e riconoscibile. Angelica, proposta a 1,80, continua la sua scalata grazie a 'Mattone', il brano con cui ha saputo emozionare fin dalle prime performance e ora potrebbe regalarle il pass per il palco dell'Ariston. Iltempo.it

Nicolò Filippucci punta al rilancio post Amici con Sanremo Giovani 2025: ecco il video e il testo di "Laguna" - Abbiamo lasciato Nicolò Filippucci sedotto e abbandonato da Amici a un passo dalla finale del serale, ma ora lo ritroviamo più in forma che mai. cosmopolitan.com

Sanremo Giovani 2026: anche Angelica Bova, Soap e Nicolò Filippucci volano verso la semifinale - Continua Sanremo Giovani 2025, con la seconda puntata andata in onda martedì 18 novembre in seconda serata su Rai 2 e Rai Radio 2 dalla Sala A di via Asiago. leggo.it

I finalisti di Sanremo Giovani 2025 sono Antonia, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Seltsam, Senza Cri e Welo - facebook.com Facebook