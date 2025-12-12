Sarà Sanremo 2025 chi conquisterà i due posti per l’Ariston secondo Sisal?

Sanremo 2025 si avvicina e le previsioni si fanno sempre più intense. Secondo gli esperti di Sisal, tra i favoriti per conquistare i due posti all’Ariston ci sono Nicolò Filippucci e Angelica Bove, con possibili sorprese da Senza Cri e Antonia. La competizione promette emozioni e colpi di scena, alimentando l’attesa tra il pubblico e gli appassionati.

Per gli esperti Sisal tra i favoriti alla vittoria di Sarà Sanremo ci sono Nicolò Filippucci e Angelica Bove, ma attenzione a Senza Cri e Antonia. Cresce l'hype per Sarà Sanremo: domenica scopriremo, in prima serata su Rai1, chi, tra i sei finalisti di Sanremo Giovani – Antonia, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Seltsam, Senza Cri e Welo – riuscirà a conquistare due posti nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Secondo gli esperti Sisal, i due nomi più papabili sono Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Nicolò, ex talento della scuola di Amici, offerto a 1,25, nelle ultime settimane ha convinto pubblico e giuria grazie a una cifra artistica personale e riconoscibile.

Noemi - Se t'innamori muori (Official Video - Sanremo 2025)

